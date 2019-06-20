Калуга, 20 июня, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Закон, призванный создать более благоприятный инвестиционный климат на территориях опережающего социально — экономического развития был принят 20 июня в Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном законодательном собрании, резидентам территории опережающего социально — экономического развития будут предоставлены дополнительные налоговые льготы.

Zskaluga.ru На заседании сессии областного парламента..

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установлена ставка в размере 1%, если налог рассчитывается с доходов; 5% — если налог рассчитывается с доходов, уменьшенных на величину расходов. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, что в Калужской области территория опережающего социально — экономического развития создана в городе Сосенском.