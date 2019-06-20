Ереван, 20 июня, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Новоизбранный судья Конституционного суда Армении Ваге Григорян принес сегодня, 20 июня, присягу в парламенте. До того как принести присягу, Ваге Григорян выступил с короткой речью, где поставил под сомнение конституционность нынешнего состава Конституционного суда, в то же время взял на себя полномочия и обязанности председателя Конституционного суда.

parliament.am Ваге Григорян (справа)

Он отметил, что для него принесение присяги и вступление в должность судьи является высокой честью.

«Мое избрание на эту должность прошло долгий путь, вы все знаете, что все это проходило открыто и прозрачно, длилось около одного года. Около года назад, когда я принимал это решение участвовать в этих процессах, претендовать на эту должность, и наконец, в результате выборов вступить в эту должность, представлял, что тяжесть этой должности обусловлена тем, что Конституционный суд всё еще продолжает действовать с переходной логикой.

В этой переходной логике Конституционный суд со своим составом уже имеет трещины конституционности, которые я намерен вначале обсудить во всех подробностях со своими коллегами — членами и судьями Конституционного суда, а затем вместе с ними, крайне конструктивно, в условиях взаимопонимания и с учетом соображений правовой безопасности, прийти к совместному решению и выступить с этим решением перед обществом.

Сегодня, принося присягу, я стану вторым судьей Конституционного суда, вы не ошибаетесь, слыша то, что я говорю, я стану вторым судьей.

С момента этой клятвы в Конституционном суде будут два судьи. Конституционный кворум Конституционного суда требует как минимум 5 судей для принятия решений, а согласно требованиям ст. 166 и ст. 170 Конституции, Конституционный суд состоит исключительно из судей и в принятии решений участвуют исключительно судьи, в то время как в течение прошедшего года Конституционный суд действовал в силу инерции, принимая решения по спорной практике.

После принесения этой клятвы, войдя в Конституционный суд, как единственный судья в Конституционном суде, поскольку другой судья в эти дни отсутствует, я, взяв на себя полномочия и обязанности председателя Конституционного суда, после обсуждения вопроса с членами Конституционного суда, с их согласия или с их одобрения, или в случае отсутствия согласия, в приемлемом формате сообщу об этом также общественности и соответствующим конституционным органам власти, которые правомочны иметь роль в процессе.

Все эти вопросы станут предметом обсуждения с моими коллегами, и я надеюсь, что мы дадим ответ на них. Конституционные органы могут отклониться от своего конституционного пути, но это проблемы.

У проблем есть решения. Когда проблемы возникает в Конституционном суде, причем по части большинства состава, то это уже не проблема, а кризис. Но это не значит, что у кризисов нет решения», — заявил Ваге Григорян.

Он также отметил, что после вступления в должность судьи оставит в Национальном собрании все свои привязанности и договоренности, которые имел как адвокат перед своими друзьями и доверителями.

После того как в апреле 2018 года в Армении полностью вступила в силу новая редакция Конституции Армении, парламент Армении избирает в Конституционный суд судей, когда как по старой редакции в Конституционном суде заседают члены высокого суда. Так как по переходным статьям новой редакции Конституции не предусмотрено превращение членов суда в судей, авторитетные армянские юристы считают, что все те члены КС Армении, которые не были избраны парламентом в качестве судей, должны покинуть свои посты. На данный момент в составе КС только два юриста, которых парламент Армении избрал в качестве судей.

Пока ещё действующий глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян — соратник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, который подал в отставку после массовых акций протеста в апреле 2018 года, также является не судьей, а членом. После этого возглавляемая им Республиканская партия Армении, членом которой был также Товмасян, лишилась большинства в парламенте, а в результате внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 и вовсе не прошла в парламент.