Санкт-Петербург, 20 июня, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным в получении взятки в 44 млн 100 тыс. рублей в ходе строительства следственного изолятора «Кресты-2».

ФСИН России «Кресты-2» в период строительства

Бывший чиновник Федеральной службы исполнения наказаний в 2007—2008 годах курировал строительство нового изолятора в Колпинском районе Петербурга. Он был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в получении крупной взятки за подписание необходимых документов о выполненных работах при строительстве СИЗО.

По окончательной версии следствия, подтвержденной судом, Баринов в ходе трех личных встреч на перроне Московского вокзала Санкт-Петербурга получил деньги от гендиректоров двух строительных компаний, принимавших участие в строительстве следственного изолятора — за общее покровительство и попустительство по службе.

Как сообщили 20 июня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, Баринову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 950 тысяч рублей.

Как добавили в судебной пресс-службе Петербурга, Баринов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

СИЗО в Колпино начали строить в 2007 году. Бюджет выделил на строительство СИЗО 12 млрд рублей, сдать объект должны были еще в 2015 году. Однако первых «постояльцев» «Кресты-2» приняли только в конце 2017 года.

В связи с выявленными злоупотреблениями было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых оказались высокопоставленные сотрудники ФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года вынесен обвинительный, но условный приговор в отношении генерального директора ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова, обвинявшегося в даче взяток бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко. Сам Мойсеенко находится под стражей, следствие в отношении него продолжается.