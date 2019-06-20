Вашингтон, 20 июня, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Христианская организация «Возврат к порядку» в США потребовала у потоковой платформы Netflix закрыть сериал «Благие знамения», выпущенный платформой Amazon Prime, сообщает издание The Guardian 20 июня.

Цитата из т/с «Благие знамения». реж Дуглас Маккиннон. 2019. Великобритания. США Ангел и демон

Религиозная организация выпустила на своем сайте петицию, которую подписало 20 тысяч человек. В тексте петиции отмечается, что фантастический сериал «Благие знамения» покушается на основы христианской веры, показывая Антихриста в образе обычного ребенка, не желающего уничтожать мир. Это, по мнению членов организации, разрушает понятия добра и зла как противоборствующих сторон.

Авторы петиции также возмущены тем, что роль бога в сериале озвучивает женщина (Фрэнсис Макдорманд), а некоторые демоны изображены положительными героями. В совокупности все детали сюжета, по мнению верующих, нормализуют сатанизм, что недопустимо для христианской религии. Представители организации просят Netflix закрыть сериал, хотя его производством и выпуском занимались другие компании — BBC и Amazon Prime. Режиссер сериала Дуглас Маккиннон и сценарист Нил Гейман в своих блогах в Twitter тоже обратили внимание на петицию.

https://twitter.com/drmuig/status/1141657254552309760

https://twitter.com/neilhimself/status/1141392915077521408Сериал «Благие знамения» основан на одноимённом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. Сюжет раскрывает историю дружбы между ангелом Азирафелем (Майкл Шин) и демоном Кроули (Девид Теннант), которые пытаются совместными усилиями предотвратить Армагеддон. Шоу состояло из шести часовых серий, выпущенных 31 мая 2019 года.

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