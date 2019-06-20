Лондон, 20 июня, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на $2,39 (3,87%), до $64,21 за баррель. Нефть марки WTI выросла в цене на $2,72 (5,04%), до $56,69 за баррель.

Цены на нефть также поддерживают заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с главой КНР Си Цзиньпином для прекращения торговой войны с Китаем.

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