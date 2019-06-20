Калуга, 20 июня, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Традиционная торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ области состоялась в Калуге 20 июня. В 2019 году она прошла под девизом: «Калужская земля — достояние России». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в церемонии участвовали губернатор Анатолий Артамонов, министр образования и науки региона Александр Аникеев, а также представители депутатского корпуса, муниципалитетов и общественных организаций, педагоги и родители, почетные гости.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Традиционная торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении»

В 2019 году золотых медалей удостоились 424 выпускника. Все они успешно завершили освоение образовательных программ среднего общего образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам.

Приветствуя молодежь, Анатолий Артамонов поздравил выпускников с их первым серьезным успехом в жизни, выразив уверенность в том, что в будущем они также проявят упорство в достижении поставленных целей.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Традиционная торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении»

Глава региона отметил, что в области созданы достойные условия для продолжения образования в ведущих вузах — КГУ им. К.Э. Циолковского, Калужском филиале РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева, а также в КФ МТГУ им. Н.Э. Баумана. При этом губернатор особо подчеркнул, что в этом году начинается строительство современного кампуса технического университета.

«В наши вузы много желающих поступить из других регионов, но надеюсь, что в первую очередь вы станете их студентами. Мы рассчитываем на вас. Знания, которые вы получите, важно применить на практике на родной земле, чтобы наша область и дальше развивалась», — подчеркнул губернатор, обращаясь к выпускникам.

Анатолий Артамонов поблагодарил педагогов за их профессионализм, а родителей — за достойное воспитание детей. Он пожелал выпускникам здоровья, благополучия, успеха, счастья и любви.