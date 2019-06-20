Киев, 20 июня, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В 2020 году на Украине такие явления как рейдерство и контрабанда перестанут носить системный характер.

Цитата из мф «Вовка в Тридевятом царстве». реж. Борис Степанцев. 1965. СССР Хочешь — пирожное! Хочешь — мороженое!

Об этом 20 июня в Киеве на встрече с украинскими бизнесменами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Украине нужно избавиться от коррупции и вывести экономику из тени. Наш краткосрочный приоритет — борьба с контрабандой и рейдерством. И то и другое сегодня является нормой для нашей страны. Это — диагноз, но это — не приговор. Обещаю, будем лечить… В следующем году эти явления перестанут быть системными», — сказал Зеленский.

Вместе с тем он не обозначил, как именно его команда собирается достигнуть запланированного.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы правительство Украины не побороло контрабанду на таможне, хотя говорилось об этом проблеме очень много. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, ежегодно бюджет Украины теряет из-за контрабанды до 5 млрд долл налогов.

Издание «Вести» накануне подсчитало, что только в прошлом году из-за активно работающих контрабандных схем украинский бюджет недосчитался примерно 200 млрд грн. Этого хватило бы, чтобы полностью покрытьдефицит бюджета Пенсионного фонда (его в бюджете оценили в 170 млрд грн.) и даже позволило бы стране слезть с кредитной иглы МВФ, — отмечает масс-медиа.

При этом правительство так и не реформировало украинскую таможню, отказавшись установить электронные приборы для растаможки товаров как в странах ЕС.

В частности, 15 мая глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли подтвердил, что правительство Украины не использовало 8 млрд евро финансовой помощи от ЕС.

«ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин. Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС. Прежде чем просить дополнительные деньги, потратьте сначала те, которые доступны», — рассказал Мингарелли.