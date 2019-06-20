Тула, 20 июня, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Все наиболее острые для России проблемы нашли отражение на «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, комментируя итоги «прямой линии с президентом» 20 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

«На «прямой линии» президента получили отражение все наиболее острые для страны проблемы. Владимир Владимирович подтвердил социальную направленность политики государства, еще раз указал на главную конечную цель нацпроектов — повышение качества жизни людей. Сегодня на развитие важнейших отраслей выделяются достаточно большие средства, но они не всегда эффективно используются — как, например, в случае с лекарственным обеспечением. Для регионов это, безусловно, важный посыл — больше ответственности на местах. Нацпроекты — это проверка эффективности работы каждого руководителя», — сказал губернатор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в регионе реализации национальных проектов уделяется приоритетное внимание, за каждым из них закреплены ответственные должностные лица.

«И мы стараемся делать все, чтобы людям были понятны цели и видны результаты реализации нацпроектов», — сказал тульский губернатор.

Отдельно глава региона отметил важность внимания, которое президент уделил поддержке фермерства как основы сельского уклада жизни, сохранения и развития локальных брендовых продуктов.

«Мы стремимся поддерживать своих фермеров не только за счет программ с федеральным финансированием, но и находим возможности оказать им дополнительную помощь средствами регионального бюджета», — сказал Дюмин.

«Во внешней политике президент также обозначил твердость своего курса: Россия должна быть сильной, продолжать развивать импортозамещение, добиваться экономического прорыва. Тульская область как индустриальный регион и мастерская России будет делать все, чтобы вносить в эти задачи как можно более серьезный вклад», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, состоялась 17-я по счету «прямая линия» с президентом. В этом году она длилась более четырех часов. Владимиру Путину поступило более 2,6 млн вопросов.