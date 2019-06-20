Москва, 20 июня, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Доллар США дешевеет как в России, так и в мире. Эта тенденция сказывается положительно на стоимости нефти. Баррель Brent 20 июня с начала торгов подорожал на $1,5 до уровня $63, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В ближайшей перспективе можно ждать продолжения роста вплоть до $64. Доллар падает, поскольку доходность казначейских облигаций снижается после того, как Федеральная резервная система в среду подала сигнал о том, что она открыта для снижения процентных ставок», — отметил эксперт.

Дополнительным фактором влияния на рынок энергоресурсов является сообщение Ирана о том, что в воздушном пространстве страны был сбит беспилотник США. Эти новости усиливают нестабильность в регионе: в среду йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по саудовской провинции Джизан.

«Можно сказать, что на текущий момент спекулятивный фон, благоприятный для роста цен, однако как среднесрочную тенденцию это принимать не стоит. До конца торговой недели мы еще узнаем о динамике количества работающих буровых установок в США, что может изменить направление действий нефтетрейдеров.

Нужно учитывать, что рост геополитических рисков и динамика доллара в мире пока уравновешивается опасениями замедления мировой экономики из-за затянувшегося торгового конфликта между США и Китаем. Потому стремительного роста цен, как и падения, сейчас ждать не стоит», — полагает Сальникова.

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