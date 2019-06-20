Москва, 20 июня, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Павел Грудинин может баллотироваться на пост председателя правительства России. Но для этого нужно вывести все свои средства из офшоров, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Владимир Беляев ИА Красная Весна Павел Грудинин

Некоторые сравнивают Грудинина с Евгением Примаковым, который заявил, что хочет баллотироваться на пост председателя правительства России в марте 2000 года.

«Но Примаков не был бизнесменом, не имел средств за границей. Он был кристально чистым, абсолютно прозрачный человеком. О Грудинине этого сказать нельзя», — отметил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, два иска директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина по информации о наличии у него многомиллиардного состояния отклонены судебными инстанциями.

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