Санкт-Петербург, 20 июня, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Петербургский блогер Дмитрий («Гоблин») Пучков посчитал удовлетворительным ответ президента России Владимира Путина на «прямой линии» на вопрос о фейк-ньюс. Об этом Пучков заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Пучков

«Разумный, взвешенный, юридически грамотный ответ. Надеюсь, я привлек внимание к проблеме», — сказал блогер.

Пучков поинтересовался у Путина, не следует ли в России ввести не только административную, но и уголовную ответственность за распространение фейковых новостей. В качестве примера Пучков напомнил о ситуации, сложившейся после взрыва на предприятии в Дзержинске, когда в соцсетях распространялись лживые слухи о радиоактивном излучении и заражении местности. «Теперь можно нести любой бред и называть это новостями», — возмутился Пучков.

Владимир Путин в ответ сказал, что сначала следует проследить за правоприменительной практикой и действием закона об административной ответственности за фейковые новости, которая была введена совсем недавно. Кроме того, он отметил, что наказание должно наступать за намеренное и целенаправленное распространение дезинформации.

Пучков полагает, что в распоряжении правоохранителей и судов должна быть возможность привлечения граждан, распространяющих заведомо ложные новости, к уголовной ответственности.

«Спектр действий граждан исключительно широк и последствия, которые эти действия влекут, тоже широки. На мой взгляд, ответственность тоже должна простираться от того, как погрозят пальцем или выпишут штраф, до уголовной, в зависимости от содеянного», — сказал Дмитрий Пучков корреспонденту ИА REGNUM.

Он не считает проблемой оставление на усмотрение правоприменителя такого широкого «поля» для деятельности.

«Это будет работать нормально, как обычно. Достаточно открыть Уголовный кодекс и посмотреть, какой диапазон есть у отдельных статей — от 3 до 15 лет лишения свободы. Если думаете, что все сидят по 15 лет, то это не так», — добавил Дмитрий Пучков.