Киев, 20 июня, 2019, 15:56 — ИА Регнум. НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил намерения Киева предложить Молдавии использовать украинскую ГТС для прокачки европейского газа, а также закачать в подземные хранилища Украины нужный запас газа для того, чтобы гарантировать поставки газа молдавским потребителям в случае трудностей с Газпромом.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Соответствующее заявление украинской компании было обнародовано сегодня, 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Украина готова поддержать Молдову — мы уже направили соответствующее официальное письмо. Это интересная перспектива и для нас. Мощности украинской ГТС позволяют молдавским компаниям закупить в ЕС и прокачать на свою территорию необходимые для страны объемы газа», — сказано в заявлении «Нафтогаза».

В украинской компании напомнили, что в этом году заканчивается срок действия контрактов не только между «Нафтогазом» и Газпромом, но и между «Молдова-газом» и российской компанией.

«План Молдовы состоял в том, чтобы диверсифицировать закупки за счет интерконнектора с Румынией, но его строительство затянулось. Сейчас наш сосед входит в переговоры с Газпромом на слабых позициях. Учитывая это и непростую политическую ситуацию в Молдове, россияне уже потирают руки», — обличает «Нафтогаз».

В завершение украинская госкомпания призывает Кишинев подписать соглашение между операторами ГТС двух стран о взаимодействии во всех точках соединения в соответствии с европейскими правилами, после чего вышеперечисленные схемы можно будет реализовывать.

ИА REGNUM напоминает, что «энергетическую помощь» Молдавии на Украине предложили еще около недели назад, когда в Кишиневе вовсю бушевал политический кризис. Первоначально с заявлением о поддержке соседей выступила дочерняя компания «Нафтогаза» — «Укртрансгаз». В комментарии ИА REGNUM эксперты заявили, что, по сути, Украина, несмотря на собственные газовые проблемы, фактически помогает газовым трейдерам из ЕС конкурировать с Газпромом за рынок поставок газа в Молдавию.