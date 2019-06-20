Москва, 21 июня, 2019, 02:03 — ИА Регнум. Доклад американской «фабрики мысли» Rend corporation «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных сторон» замечателен не только своим откровенным названием. Почему не безопасность в военной сфере и не экономический аспект стали считаться главным инструментом победы над Россией, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

В этом докладе информационная война указывается в качестве приоритетного места приложения сил наших западных партнеров, сулящего, по мнению авторов, достижение целей, которых не получилось достичь с помощью военного шантажа и экономического давления. Информационно-политическое оружие, на развитие которого США в последние десятилетия бросили огромные финансовые и временные ресурсы, призвано оказать на широкую русскоязычную аудиторию когнитивный прессинг, результатом которого станет твиттер-революция.

Под последней подразумеваются массовые выступления, подобные тем, которые имели место в Тунисе и Египте. По похожим схемам инициировались перевороты в Бахрейне, Йемене, Сирии, а самым масштабным мероприятием, управляемым через соцсети, был, конечно же, украинский майдан. Не обращать внимания на угрозу со стороны сетевой пропаганды нельзя, ведь уже к началу 2019 года первые места в рейтинге цитируемости пользователей российских соцсетей прочно заняли «Радио Свобода», «Эхо Москвы» и «Голос Америки». Туда же относится и «Медуза» со своим «политзаключенным» Иваном Голуновым.

Читайте статью Руслана Хубиева «Россия на пороге острой фазы «гибридной» войны».