Путин не боится острых тем, США усиливают напряжённость: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Путин обозначил острые темы «прямой линии»;
- Депутатам Госдумы в Грузии понадобилась охрана;
- США перебросят на Ближний Восток самолёты-разведчики;
- Стоимость отопления в России может измениться;
- Для реки Черек в Кабардино-Балкарии готовят новое русло.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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