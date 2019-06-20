Москва, 20 июня, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, безусловно, талантливый человек. Когда он выступал в КВН, было смешно, что сейчас происходит — это не смешно, это не комедия, это трагедия, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алле-оп

«Если он стал главой государства, надо решать накопившиеся проблемы.

В ходе избирательной компании он обещал наладить обстановку в стране, на самом деле этого не происходит», — подчеркнул президент.

Путин пояснил, Зеленский не собирается разговаривать с «сепаратистами». Кроме того, участились обстрелы СБУ территории Донбасса. Не соблюдаются Минские соглашения. Ничего не делается, блокада только усиливается, и ничего не происходит.

«Поэтому шаги России навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», — считает Путин.

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