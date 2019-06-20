Донецк, 20 июня, 2019, 15:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки погиб один военнослужащий ДНР, ещё двое получили ранение, заявил 20 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

Солдаты ВСУ

«В результате обстрела со стороны ВСУ, один наш защитник погиб и двое получили ранения. Выражаем соболезнование родным погибшего», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц боеприпасов, примерно половина из которых — 122-мм гаубичные снаряды.

Читайте также: За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР около 240 боеприпасов — СЦКК

Отметим, что применение артиллерии калибра свыше 100 мм в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.