Москва, 21 июня, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Инцидент вокруг журналиста Ивана Голунова вновь поднимает тему социального протеста. Почему так «удачно» совпали протесты в Москве и в Гонконге, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

doctorho Митинг против экстрадиции в континентальный Китай. Гонконг. 2019

Если смотреть глазами контрразведчика, то совпавшие по времени претензии к власти в Москве и в Гонконге очень четко легли на договоренности Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявленные в ходе ПМЭФ и касающиеся углубления союзнических отношений России и Китая. И в Москве, и в Гонконге характерен состав участников протестных акций, которые являются привычной опорой кукловодов протеста. Весь «креативный класс», имеющий нездоровую привычку выступать от имени народа и вестись на информационные вбросы, знать не желает о проблемах своих стран, что в России, что в Китае, зато чутко реагирует на воображаемое ущемление собственных.

Пример Гонконга показателен, ведь там протесты начались из-за принятия закона об экстрадиции преступников. Почему гонконгский средний класс так озаботился судьбой преступивших закон, даже совершивших самые тяжкие преступления? Чтобы отстоять автономию Гонконга? Но почему тогда материковый Шанхай, который также завязан на международную торговлю, не мешает исполнению общекитайского законодательства в том, чтобы быть конкурентоспособным и привлекательным для инвесторов? Зато Гонконг — старинная агентурная база Великобритании и США в Китае, и этот аспект нельзя сбрасывать со счетов.

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Протесты в Гонконге и Москве: ожидаемая «неожиданность»».