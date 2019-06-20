Москва, 20 июня, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В России за нарушение в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. Более того, от всего количества заключенных 26% сидят по статьям, связанным с наркотиками, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности?! На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для граждан очень велика, считает президент РФ.

«Если человек хранит, перевозит и распространяет, нужно нести за это наказание. Другие дело, что нужно наладить контроль за правоохранительными органами, чтобы с их стороны не было никаких нарушений (не подбрасывали наркотики). Чтобы людей за это не сажали», — отметил Путин.

Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать такую структуру, которая контролировала бы деятельность правоохранительных органов, а также привлечь к этой проблеме ФСБ.

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