Бишкек, 20 июня, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Немецкие таможенники задержали на границе с Польшей крупнейшую в истории Германии партию тяжелых наркотиков. Во время обыска грузовика, следовавшего из Киргизии в Бельгию, было обнаружено 670 кг героина, пишет «Berliner Morgenpost».

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За рулем грузовика с грузинскими номерами находился водитель из Турции. В настоящее время он арестован и находится под стражей.

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В документах на груз был указан «турецкий мёд», поэтому при въезде в Евросоюз уже проводилась выборочная проверка груза на белорусско-литовской границе, что является обязательным условием для ввоза продуктов питания в ЕС. Однако такой поверхностный контроль привел к тому, что наркотики выявлены не были.

На немецко-польской границе ситуация выглядела иначе — полиция и таможенники ожидали этот грузовик, поскольку ранее им сообщили о том, что на нем будут перевозить особо крупную партию героина. Источником этой информации стал человек, который ранее был арестован в Нидерландах в рамках другого уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, что наркотическая жидкость, именуемая «Слезы Аллаха» или «жидкий героин», была изобретена афганскими наркопроизводителями несколько лет назад для облегчения контрабанды героина и маскировки его под различные виды технических или продовольственных товаров. Первая его партия была изъята в Афганистане в 2008 году.

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