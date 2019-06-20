Таллин, 20 июня, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Эстонская Партия реформ выступила с инициативой о внесении изменений в Закон о гражданстве, предусматривающих введение двойного гражданства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как заявил в интервью изданию postimees.ee депутат парламента Эстонии от Партии реформ Антс Лаанеотс, с Россией двойного гражданства точно не будет.

«Причина очень простая — боязнь русификации. В Эстонии осталось всего 908 тысяч этнических эстонцев. Начиная с 19-го века мы пережили три периода русификации, поэтому теперь нужно быть осторожными. Иначе повторится то, что случилось после 1945 года. Если в 1940 году здесь проживало 94% этнических эстонцев и плюс к этому прибалтийские немцы, староверы и белогвардейцы, то к 1989 году доля эстонцев сократилась до 61,5% процента. Нация шла к неминуемой гибели», — сказал депутат.

Отвечая на вопрос журналиста о том, чем двойное гражданство с США лучше двойного гражданства с Россией, депутат заявил, что всё дело в том, что в США есть свобода, а в России — нет. По его мнению, российское руководство ставит задачу восстановить контроль над постсоветским пространством и затем стать глобальным администратором.

Лаанеотс также вспомнил 1990-е годы, когда, по его мнению, в России была свобода, и отношения с Эстонией были нормальными. «Если бы общение продолжалось в том же духе, всё можно было бы наладить. Но сегодняшняя Россия — это наш неприятель», — заявил он.