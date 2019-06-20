Санкт-Петербург, 20 июня, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Россия — ключевой регион для развития сетей 5G и облачных экосистем для телекоммуникационной компании Huawei. В связи с этим предприятие планирует развернуть собственную сервисную систему к весне 2020 года. Об этом заявил руководитель мобильных сервисов Huawei по европейскому региону Нео Миао 20 июня в рамках выступления на бизнес-конференции White Nights в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алёна Соколова ИА REGNUM Руководитель мобильных сервисов Huawei по европейскому региону Нео Миао

Нео Миао отметил, что китайская компания сейчас является одним из лидеров в области внедрения высокоскоростных сетей 5G в мире, параллельно занимая третье место на рынке мобильных устройств. Сейчас Huawei внедряет на российский рынок собственную облачную экосистему. Ее цель — объединить на базе смартфона функции умного дома, развлекательные услуги и полезные гаджеты максимально широкого профиля.

Кроме того, с помощью этой экосистемы и развития сетей 5G в Huawei рассчитывают развивать облачный гейминг, включая VR-игры. Присутствующие на конференции игровые разработчики одобрили инициативу.

«Сейчас облачный гейминг является наиболее востребованной темой среди игроков и разработчиков, но для работы с крупными играми нужны действительно высокие скорости. В этом случае 5G решает, и только у Huawei есть 5G-модемы достаточного качества, чтобы совершить в России технологический скачок», — добавил Михаил Спицын, технический директор студии MyMyGames.

Слушатели также спросили, будут ли российские сервера Huawei такими же скоростными и мощными, как в Китае, в ответ на что Нео Миао пообещал развернуть всю серверную инфраструктуру для рынка РФ уже к апрелю 2020 года, поскольку именно российский рынок сейчас является для компании ключевым. Также руководитель мобильного направления отметил, что сервера компании соответствуют и будут соответствовать требованиям Роскомнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на «прямой линии» назвал атаку на Huawei со стороны США «сдерживанием китайского рынка».

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