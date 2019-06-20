Пенза, 20 июня, 2019, 14:45 — ИА Регнум. На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступил вопрос от находящегося в студии жителя Пензенской области. Он не спросил про недавний массовый конфликт в Чемодановке, а решил обозначить проблемы малого бизнеса, попутно сделав пиар губернатору региона, компании «Ванюшкины сладости» и хоккею.

«Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею». Пенза

Николай Кузяков, сооснователь вышеназванной компании, в первую очередь, поблагодарил президента за продление надзорных каникул, констатировал снижение числа плановых проверок малого бизнеса.

«Но неплановых проверок, к сожалению, стало гораздо больше», — отметил Кузяков. Пензенскую компанию в течение одной лишь недели проверяли три надзорных органа. Результатом проверок станут штрафы, потому что, если штрафов не будет, возникнут подозрения на коррупционную составляющую.

Кузяков отметил, что малый бизнес не против проверок, но хотелось бы, чтобы надзорные органы вели себя как наставники, консультанты и помощники, а не как каратели.

«Как бы сделать так, чтобы надзорные органы не штрафовали и не искали проблем в бизнесе, а помогали развивать МСП? И ещё, мы с Вами уже встречались», — напомнил житель области.

Путин обещал попробовать «Ванюшкины сладости», когда приедет в Пензу.

Кузяков предложил еще один повод приехать в Пензенскую область.

«У нас сильно развита хоккейная школа, в Пензе. Мы выпустили много национальных игроков. И Вы играете в хоккей в Сочи. Губернатор у нас тоже играет в хоккей. У меня есть мечта — сыграть с Вами на одной площадке в городе Пенза».

Президент поблагодарил за приглашение, но не стал обещать, что приедет.

Скандальная ситуация с массовой дракой в пензенском селе Чемодановка обсуждается в федеральной повестке с пятницы 14 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили всё на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В рамках расследования были доставлены в полицию более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны.

Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села на два месяца по делу о массовой драке.

В селе личный прием граждан провели прокурор Пензенской области Наталья Канцерова и руководитель следственного управления СКР по региону Дмитрий Матушкин. Также прием провел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Губернатор Иван Белозерцев также провёл уже несколько встреч с жителями села.

Накануне он заявил, что в Чемодановке круглосуточно дежурят бойцы Росгвардии и ситуация в селе стабилизирована.