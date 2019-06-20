Москва, 20 июня, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме. Об этом сообщает Fussballtransfers.

Dierotenbullen.com Арминду Брума

По информации издания, «Спартак» может осуществить трансфер игрока в летнее трансферное окно.

Отметим, что Брума перешёл в «РБ Лейпциг» из «Галатасарая» летом 2017 года за €15 млн. В прошедшем сезоне он сыграл в 14 матчах чемпионата Германии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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