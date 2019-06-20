Владивосток, 20 июня, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) skeeze Касатки

Читайте также: Косаток из «китовой тюрьмы» готовят к выпуску в море

Журналист телеканала «Россия» оправдала ловцов косаток и белух, посетовав на то, что они стали заложниками такой сложной ситуации только из-за изменения природоохранного законодательства, запретившего вылов этих морских животных уже после того, как они были отловлены.

«Совершенно случайно именно сегодня начался вывоз животных в природную среду. Сегодня будет вывезено две косатки и шесть белух», — сообщила она в телесюжете, показанном во время «прямой линии».

Посмотрев сюжет, президент России Владимир Путин выразил озабоченность, что заказчики морских животных влияют на работу группы, занимающейся подготовкой животных к выпуску в естественную среду.

«У этих животных есть и заинтересанты. Стоимость только одной косатки достигает сотни миллионов долларов», — сказал Владимир Путин, посмотрев сюжет.

Специалисты «реабилитационного центра» заверяют, что будут производить выпуск косаток в природу группами, которыми они содержатся в неволе, что в будущем позволит животным быстрее адаптироваться в незнакомой среде.

Зампред правительства Алексей Гордеев рассказал, что процесс вывоза животных займёт не менее четырех месяцев и будет сопровождаться соответствующей научной поддержкой.

Читайте также: В Приморье для «прямой линии» в «китовой тюрьме» разыгрывают спектакль?

Как сообщало ИА REGNUM, в «китовой тюрьме» на юге Приморья в день «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным содержатели морских животных организовали погрузку белух в контейнеры, для чего на территорию «китовой тюрьмы» запустили пять фур и съёмочную группу телеканала «Россия».