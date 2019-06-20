Чебоксары, 20 июня, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области распространило сообщение об итогах предыдущих проверок в отношении агрохолдинга «Юрма» в связи с жалобами «с 2017 года» на складирование птичьего помёта и заявило о проведении «в ближайшее время» рейдового мероприятия. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, ущерб, причиненный земельным участкам сельхозназначения, оценён на общую сумму 361,84 млн рублей.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

Проверка инициирована после обращения, появившегося в интернете в адрес президента Владимира Путина на «прямую линию». В обращении группа людей, представляющаяся жителями деревень Чебоксарского района, просит президента принять меры в отношении местного агрохолдинга, который, по их мнению, вывозит куриный помет на поля близ жилых домов. В частности, отмечается, что «из-за вони дышать невозможно, у нас всё время мухи, у нас воняет».

"В целях изучения фактов, изложенных в обращении, в ближайшее время специалистами управления Россельхознадзора будет проведено выездное рейдовое мероприятие», — говорят в ведомстве.

В то же время в управлении отмечают, что «с 2017 года поступают обращения граждан о фактах несанкционированного складирования помета птиц на землях Большекатрасьского и Лапсарского сельских поселений Чебоксарского района». В релизе отмечается, что в 2017—2018 годах в ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены земельные участки сельскохозяйственного назначения, на которых агрохолдинг «Юрма» осуществлял «несанкционированное складирование помета птиц и порчу земель сельскохозяйственного назначения». По данным фактам юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель»), ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почвы») — за это было назначены административные штрафы в размере 400 тыс. и 60 тыс. рублей. Штрафы уплачены.

«Кроме того, были рассчитаны ущербы, причиненные земельным участкам сельскохозяйственного назначения, на общую сумму 361,84 млн рублей», — говорят в ведомстве, отмечая, что в настоящее время иски по взысканию ущерба находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Чувашии.

Также предприятию предписано очистить земельные сельхозучастки от несанкционированного складирования птичьего помёта, разработать и утвердить проект рекультивации, а также провести соответствующие работы.

«В настоящее время агрохолдингом «Юрма» проект рекультивации не разработан и рекультивационные работы не проведены», — сообщают в управлении Россельхознадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с наступлением жары зловоние доходит и до Чебоксар. С этой проблемой город сталкивается не первый год.

Отметим, что в настоящее время проходит «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным.