Москва, 20 июня, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Проблема с детскими садами и школами в новых микрорайонах решается в России таким образом, когда напрямую привлекаются деньги вкладчиков, которые софинасировали строительство. Из этих средств выделяются деньги на строительство соцучреждений, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

ИА REGNUM Детский сад

Проблема детсадов и школ, к сожалению, сейчас будет более острой. Обращаю ещё раз на это внимание и правительство России, и коллег в регионах, потому что страна переходит на новые формы жилищного строительства, связанные с тем, что снимается нагрузка и риски с граждан, чтобы не плодить лишние проблемы с недостроем, и перекладывается эта нагрузка на плечи финансовых организаций при поддержке государства.

«Если в первом случае за строительство соцучреждений платили дольщики, то теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство либо регионы, но у них пока нет источников. Нужно выработать правовую систему, как будет происходить строительство, и определить источники соцобъектов», — отметил президент.

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