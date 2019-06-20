Махачкала, 20 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Бывший врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов полностью возместил нанесённый им ущерб бюджету города в размере 34 млн рублей. Кроме того, следствие наложило арест на имущество экс-градоначальника на сумму 16,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе прокуратуры Дагестан.

Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Арест

Напомним, Гасанов обвиняется в махинациях при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автодорог и улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». Установлено, что обвиняемый дал незаконное поручение начальнику городского управления ЖКХ обеспечить победу в торгах ООО «Дормост». Контракт с указанной организацией был заключён, несмотря на то что другие участники аукциона предложили цену ниже на 34 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Гасанов был задержан 7 ноября. Спустя два дня суд по ходатайству обвинения отпустил экс-мэра под домашний арест, в связи с тем что он признал свою вину и пообещал возместить причинённый ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения.