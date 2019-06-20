Москва, 20 июня, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Напряженность на Ближнем Востоке вновь спровоцировала спекулянтов к активным действиям. В этой связи нефтяные котировки за эти два дня поднялись на 4.4%. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке была вызвана тем, что Иран сбил военный американский беспилотник, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«С другой стороны, запасы сырой нефти в США согласно данным Информационного агентства энергетики вышли намного меньше прогноза (-3,106 млн против — 1,077 млн), что также позволило цена укрепиться. На данный момент фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $63,64 за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки WTI стоят $55,46 за баррель», — отметил эксперт.

Крупные участники рынка, пока приняли статус наблюдателя. И находятся вне рынка. Поскольку необходимо дождаться саммита G20 где произойдет встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня. Не стоит ожидать, что решение вопроса будет достигнуто. Конечно, есть шанс и от Трампа можно ожидать что угодно.

Тем не менее это не тот случай, когда такое важное решение по сделке будет принято именно на саммите. В зависимости от того, как пройдет саммит G20, страны ОПЕК смогут принять адекватное решение по сокращению объемов добычи нефти, в целях стабилизации глобального нефтяного рынка.

«В любом случае нужно понимать, что ОПЕК будут продлевать сокращение добычи нефти до конца 2019 года. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак, как крупнейшие представители ОПЕК согласились сокращать добычу. На этот раз чтобы стабилизировать рынок нужно сократить добычу в пределах 1.8 млн баррелей в сутки.

Этот именно тот самый минимум, который позволит разогнать нефтяные котировки до ценового диапазона от $70 до $75 за баррель. На данный момент спекулятивная волна будет поддерживать рынки и в ближайшей перспективе рост цен на нефть может достигнуть $65 за баррель, — считает Гасанов.

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