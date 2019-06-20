Киев, 20 июня, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Команда президента Украины Владимира Зеленского представила концепцию создания принципиально нового президентского офиса вместо нынешней администрации главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Соответствующее заявление было сделано сегодня, 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, глава администрации президента Андрей Богдан пообещал, что на переезд и создание новой рабочей зоны офиса президента не будет потрачено «ни копейки» из государственного бюджета.

«Мы пришли с концепцией реформирования администрации президента, реформирования как материальной (это помещения и всё, что мы видим вокруг), так и ментальной реформы: превращение администрации президента из рудимента советской системы в современный европейский офис президента Украины… Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом. Основной задачей которого является организация правовой, консультационной, информационной, экспертно-аналитической и другой поддержки, определенной в конституции. Это большая реформа администрации президента — создание современного офиса европейского государства, который помогает президенту в его деятельности», — пояснил журналистам Богдан.

«При этом мы настроены на уменьшение финансирования (офиса президента — ред.), которое тратит бюджет Украины», — добавил Владимир Зеленский.

По словам Богдана, финансирование работы офиса президента Украины будет осуществляться не только за счет средств из госбюджета, но и за счет грантов Европейского союза.

«Это (финансирование офиса президента — ред.) будет за счет грантов европейских организаций — Европейского союза. Это дает нам возможность увеличивать зарплаты и не давать дополнительную нагрузку на государственный бюджет», — уточнил Богдан.

Кроме того, заместитель главы АП Руслан Рябошапка рассказал, что офис президента больше не будет курировать работу правительства.

«Мы превращаем администрацию президента, которая занималась кураторством над разными государственными институциями и была параллельной кабинету министру, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента. Мы создаем директорат по определенным отраслям. Он будет осуществлять анализ: а) анализ политики, что происходит в стране, б) будут предлагать президенту, каким образом можно влиять на ситуацию и решать проблемы, которые сегодня существуют», — рассказал Рябошапка.

Зеленскому показали схему нового офиса, который будет расположен в Украинском доме (бывший музей Ленина на Европейской площади в центре Киева). В частности, по предварительным данным, офис президента займет 8000 кв. м на 650 человек. При этом здание будет оборудовано солнечными батареями, тепловыми насосами и фонтанами.

Президент отметил, что в здание нынешней администрации на улице Банковой переедет Национальный художественный музей Украины.

Сроки переездов и размер финансирования этой операции в лагере президента Украины пока не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский заявил о необходимости разгрузить правительственный квартал и перенести администрацию на окраину Киева. Для размещения АПУ рассматривалось несколько вариантов помещений.

В свою очередь, первый заместитель главы АП Сергей Трофимов заявил, что в нынешнем здании «очень давит атмосфера, она вытягивает силы и ты здесь находишься в вакууме».

«Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности — потому что коммуникационно, по ощущениям ты находишься в изоляции… У команды Зеленского появилось огромное желание каждый месяц встречаться с людьми и экспертами, которые их чему-то бы научили», — отметил он.