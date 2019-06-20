Киев, 20 июня, 2019, 13:55 — ИА Регнум. За прямые переговоры с ДНР и ЛНР, при участии России, выступают 43% жителей Украины. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого Украинским институтом социологических исследований имени Яременко и центром «Социальный мониторинг».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

При этом 31% опрошенных считают, что конфликт можно решить за счёт сочетания военного сдерживания сил ДНР и ЛНР с международными санкциями против России. Ещё 7% являются сторонниками военного решения конфликта в Донбассе.

«Остальные 7% считают, что конфликт необходимо заморозить, отгораживаясь от Л/ДНР и не признавая их официально», — говорится в отчёте, обнародованном на сайте «Социального мониторинга».

Вариант переговоров с Донбассом набрал наибольшее число голосов везде, кроме Западной Украины (24%).

Опрос проводился с 7 по 10 июня, всего в исследовании приняли участие 2001 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никаких прямых переговоров с Донбассом не будет, Украина намерена действовать только «в рамках Минского формата».

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