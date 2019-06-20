Красноярск, 20 июня, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Белую медведицу, обнаруженную на окраинах города Норильска, отловили и готовят к перевозке в Красноярск — в парк «Роев ручей». Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в пресс-службе красноярского зоопарка.

Фото предоставили специалисты парка «Роев ручей» из Норильска Медведица бродит по окраинам Норильска

Уточняется, что разрешение на отлов животного дал федеральный Росприроднадзор.

По словам ветеринарного врача Георгия Белянина, животному необходимо лечение.

«Это самка. Когда мы её увидели, стало понятно, что животное находится в состоянии стресса из-за непривычной обстановки и большого количества людей вокруг. Медведица несколько дней промышляла на свалке, употребление испорченных продуктов послужило причиной нарушения функции желудочно-кишечного тракта, попросту — диареи. Для животных это состояние опасное», — комментирует Белянин.

Чтобы не травмировать медведицу и не причинять ей дополнительный стресс, её обездвижили с помощью дистанционного инъектора дротиком с лекарством. Животное поместили в транспортную клетку. Из наркоза медведица уже вышла. В парке «Роев ручей» готовы ко встрече с ней.

Фото предоставили специалисты парка «Роев ручей» из Норильска Белый медведь готов отправиться в Красноярск

Для хищника подготовили вольер в карантинном отделе. Готовы к работе и ветеринары с необходимым оборудованием.

Специалисты сомневаются, что медведица пришла в Норильск сама.

«Есть предположение, что это может быть белый медведь, которого держали для будущей контрабандной продажи его или его шкуры, но побоялись ужесточения надзора за соблюдением закона и выпустили на свободу», — говорится в сообщении парка «Роев ручей» в соцсети «ВКонтакте».

Предыдущий случай появления белого медведя в Норильске был зафиксирован в 1978 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в декабре 2018 года в зоопарке появились на свет два детёныша белых медведей. В мае они получили имена — Норди и Шайна.

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