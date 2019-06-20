Турин, Италия, 20 июня, 2019, 13:39 — ИА Регнум. «Болонья» выкупила трансфер форварда «Ювентуса» Риккардо Орсолини. Об этом сообщается на сайте клуба.

Juventus.com Риккардо Орсолини

Отмечается, что Орсолини подписал контракт с клубом до лета 2022 года. Сумма трансфера составила €15 млн. При этом «Ювентус» сохранил опцию обратного трансфера.

В сезоне 2018/19 Орсолини выступал за «Болонью» на правах аренды. В составе команды он сыграл в 35 матчах чемпионата Италии, в которых забил восемь голов, отдал пять результативных передач.

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