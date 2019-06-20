Москва, 20 июня, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Вопросы теплоснабжения обсудит 28 июня экспертный совет по вопросам теплоснабжения при комитете Госдумы по ЖКХ, сообщили в аппарате нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

С 2020 года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия»).

В комитете Госдумы по ЖКХ обещают изучить изменение платы за теплоснабжение, но целесообразности изменения действующего механизма не видят.