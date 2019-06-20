Вашингтон, 20 июня, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Южнокорейская компания POSCO заняла лидирующую позицию в рейтинге самых конкурентоспособных производителей стали в мире. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на информационную службу World Steel Dynamics.

Фёдор Разин. Сталь идет (Бригада сталеваров). 1961

Согласно опубликованным данным, данный рейтинг был опубликован во время тридцать четвертой конференции Steel Survival Strategies, прошедшей в Нью-Йорке в период с 17 по 19 июня.

Известно, что второе место присудили американской компании Nucor Corporation, третье — международной компании со штаб квартирой в Австрии Voestalpine AG, четвертое — российской компании Северсталь и пятое — японской компании Nippon Steel.

Данный рейтинг основан на оценке 23 позиций 34 металлургических компаний со всего мира. World Steel Dynamics — единственная организация в мире, фиксирующая результаты деятельности и конкурентоспособности металлургических компаний.