Симферополь, 20 июня, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Самолёт, вылетевший из Крыма в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Симферополя из-за проблем с закрылками и благополучно приземлился. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в пресс-службе симферопольского аэропорта имени Айвазовского.

Sergey Kustov Самолет Boeing 747-400

«Борт благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, скоро пассажиров отправят в Санкт-Петербург резервным рейсом», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у лайнера Boeing 747−446 авиакомпании «Россия» после вылета из Крыма возникли проблемы с оборудованием и он был вынужден вернуться обратно в Симферополь.