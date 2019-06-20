Москва, 20 июня, 2019, 13:29 — ИА Регнум. 26 июня в 19:30 Творческая лаборатория «Среда» приглашает принять участие в обсуждении темы актуального для фотографов вопроса: «Современное фотографическое образование — как найти свой путь?» Предваряя фотофестиваль «Фотопарад в Угличе», мастера Фотопарада Владимир Вяткин и Артем Житенев расскажут о современном фотографическом образовании, а кураторы направлений презентуют программу Фотопарада этого года.

«Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Фотопарад в Угличе

В России получить качественное фотографическое образование довольно сложно, есть много разных вариантов, выбор которых не всегда очевиден — можно пойти по официальному пути (закончить колледж или ВУЗ), можно учиться в частных школах фотографии или на курсах, можно найти учителя, посещать лекции, мастерские или воркшопы или читать книги. Но как найти свой путь? Может ли «Фотопарад в Угличе» стать образовательным трамплином, который поможет найти новые идеи, важные ориентиры, даст практические навыки в разных областях фотографии? Фестивалей фотографии становится с каждым годом все больше, но насколько они продуктивны?

«Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Групповая работа с куратором на фестивале

В ближайшую среду в «Среде» состоится беседа на эту тему с кураторами лекционной программы и мастерами XIII фестиваля «Фотопарад в Угличе». Кураторы расскажут, зачем люди приезжают на фестиваль, как воспользоваться всеми возможностями, которые дает это мероприятие, подскажут, как лучше спланировать свою поездку и как к ней подготовиться в плане творчества.

В программе презентации:

Общение с кураторами и подробности основных программ фестиваля: «Творческая фотография», «Фотожурналистика», «Классики отечественной фотографии», «Школа фотографии»: Ващук Мария , Алла Мировская , Богдана Ващенко , Наталья Драчинская ;

, , , ; Презентация подробного расписания всех мероприятий фестиваля;

Выступления мастеров XIII фестиваля — Владимира Вяткина и Артема Житенева, каждый из которых расскажет о том, каким он видит образовательный процесс в фотографии;

Возможность зарегистрироваться на XIII фестиваль фотографии.