Симферополь, 20 июня, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В международный аэропорт Симферополя вынужден экстренно вернуться пассажирский лайнер из-за проблем с закрылками. Об этом, по данным «Интерфакса», сообщили в службе управления воздушным движением.

Салон самолета

«Лайнер вылетел из Симферополя в Санкт-Петербург. Однако после взлета у него не убрались закрылки. Было решено в экстренном режиме вернуться в аэропорт вылета», — отметил источник, подчеркнув, что лайнер должен приземлиться в Симферополе в ближайшие минуты.

По данным системы мониторинга воздушного движения, самолёт сделал несколько кругов в районе Джанкоя. После этого развернулся в сторону Симферополя.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в «Шереметьево». Следственный комитет подтвердил гибель 41 человека.

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