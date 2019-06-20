Мышкин, Ярославская область, 20 июня, 2019, 13:05 — ИА Регнум. В селе Учма Мышкинского района Ярославской области этим летом начнется реализация проекта «Арт-берег Учма». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Учемском музее.

Учма

Проект получил грантовую поддержку Благотворительного Фонда Тимченко, став одними из победителей конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Авторы зовут в красивое село на берегу Волги творческих людей, которые помогут в его преображении.

«Мы начинаем создавать общее пространство для местных жителей и приезжих художников, скульпторов, архитекторов, творцов инсталляций, музыкантов. Мы хотим не просто благоустроить нашу прекрасную Учму, создав необычные скамейки для любования закатом и прослушивания хора лягушек с солирующим соловьем (хотя это тоже). Мы мечтаем о том, чтобы Учма расцвела в новом измерении, чтобы традиционные старинные избы жили в мире с произведениями современного искусства. Мы — это не только работники музея, это многие местные жители. Они готовы помогать художникам технически: копать, заливать фундаменты, монтировать объекты. Но больше всего они хотят чему-то научиться и оказаться в компании профессионалов, интересных людей», — сообщили в Учемском музее.

Жители Учмы готовы провести экскурсии по лесу, показать способы рубки бревен и многое другое. Гости познакомятся с Учемским музеем, Музеем дыр и заплат, экспозицией «Своя лодка. Старухи о любви».

«Мы подготовили отдельный деревенский дом для проживания. Из окон — вид на Волгу. Для работы и совместных занятий скоро будет поставлен большой белый шатер, в котором будут удобные столы и лавки. Материал для творчества: доски, фанера, проволока, глина, краски, цемент и прочее, — будет в наличии», — сообщили в музее.

Проект будет реализован в июле — августе. Для участия в нем необходимо связаться с организаторами.