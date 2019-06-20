Джакарта, 20 июня, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Индонезия поднимет ряд глобальных экономических и финансовых вопросов на саммите G20 в Осаке (Япония), сообщает Antaranews.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«На саммите G20 мы хотим поднять, обсудить в первую очередь глобальные экономические и финансовые вопросы, особенно связанные с торговлей и инвестициями», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо на заседании по подготовке визита президента на саммит АСЕАН в Бангкоке и саммит G-20 в Японии.

Глава государства также заявил о необходимости обсудить вопросы устранения разрыва в области инфраструктуры, занятости и расширения прав и возможностей женщин.

Издание отмечает, что на саммите G20 будет затронут ряд тем, а именно: мировая экономика, инвестиции и торговля, инновации, окружающая среда и энергетика, занятость населения, расширение прав и возможностей женщин, развитие и здоровье.

Некоторые вопросы, в частности торговая война между США и Китаем, а также реформа Всемирной торговой организации (ВТО), вероятно, также будут подняты в ходе саммита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня 2019 года в Осаке (Япония), а саммит глав государств региональной организации АСЕАН состоится в Бангкоке (Таиланд) с 20 по 23 июня 2019 года.

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