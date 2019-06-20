Владивосток, 20 июня, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В «китовой тюрьме» на юге Приморья в день «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным содержатели морских животных организовали погрузку белух в контейнеры, для чего на территорию «китовой тюрьмы» запустили пять фур и съёмочную группу телеканала «Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Касатка

Читайте также: Косаток из «китовой тюрьмы» готовят к выпуску в море

Наблюдатели, находящиеся возле «китовой тюрьмы», сообщают, что перегрузке в контейнеры подверглись только белухи, косаток пока не трогают. При этом все погрузочные работы на пирсе стараются проводить под прикрытием большого тента — чтобы со стороны невозможно было точно посчитать количество перегруженных морских животных.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/2651416" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/2651416" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Здесь было несколько телеканалов, но внутрь пропустили только «Россию», а Первый канал вон он, сидит на горе, сверху наблюдают за ситуацией», — сообщила собеседница ИА REGNUM.

Активисты опасаются, что, таким образом, все эти действия производятся с целью показать президенту и всей стране картину решения проблемы «китовой тюрьмы». Однако очевидцы сообщают, что это всего лишь грандиозная мистификация.

«Мы вообще опасаемся, что даже перегруженных белух эти предприимчивые люди отправят в Китай, а не в природную среду. Беда в том, что мы никак не сможем проконтролировать, куда поедут эти фуры. По плану они должны проехать тысячу километров, но нет никакой гарантии, что они не свернут в Китай», — предположил собеседник.

Читайте также: Суд назначил многомиллионные штрафы компаниям, ловившим косаток

Как сообщало ИА REGNUM, Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушения правил рыболовства оштрафовал на 37,6 млн рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые в настоящее время содержатся в бухте Средняя на юге Приморья.