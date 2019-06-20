В Пермском крае на федеральной трассе М-7 «Волга» 10 января попал в аварию автобус, в котором ехали 35 подростков из спортивной команды. По предварительным данным, автобус столкнулся с пятью автомобилями. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Авария. Иван Шилов ИА REGNUM

15:22 10.01.2020 По оперативным данным, госпитализированы девять человек, в том числе четверо детей.

15:23 10.01.2020 Авария произошла близ города Нытва 10 января около 14:30 по местному времени (около 12:30 мск).

15:28 10.01.2020 По данным СМИ, в автобусе находились спортсмены, возвращавшиеся со сборов, которые проходили на базе отдыха «Раздолье» в Чайковском. Читайте об этом: СМИ: в Прикамье в массовом ДТП пострадали девять человек

15:32 10.01.2020 Фото очевидцев с места аварии. Скриншот из социальной сети vk. com/permseychas

15:38 10.01.2020 ДТП произошло на 469-м км трассы М-7 «Волга» — это участок объездной дороги вокруг Краснокамска.

15:39 10.01.2020 На месте происшествия работали 12 спасателей ГУ МЧС России по Пермскому краю. Об этом: На месте массового ДТП в Прикамье работают 12 спасателей

15:43 10.01.2020 Травмы получили четыре ребёнка и пятеро взрослых.

15:44 10.01.2020 По последним данным краевого минздрава, один ребёнок госпитализирован.

15:45 10.01.2020 Всего травмы получили 10 человек.

15:53 10.01.2020 Видеокомментарий ГУ МЧС России по Пермскому краю, из которого следует, что в автобусе находились 37 человек, в том числе 35 подростков.

16:05 10.01.2020 Из-за аварии проезд по трассе М-7 оказался заблокированным. Движение траспорта было приостановлено. Водители разворачивали свои машины на дорогу через Краснокамск. Образовалась большая пробка.

16:13 10.01.2020 Пробки на трассе из-за аварии. Скриншот из социальной сети vk.com/spletnikrk

16:45 10.01.2020 «Первый вызов поступил к нам в 14:32 (по местному времени — ИА REGNUM). На месте работали девять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные», — цитируют местные СМИ сотрудников скорой помощи.

16:46 10.01.2020 По данным регионального минздрава, число пострадавших в массовом ДТП увеличилось до 12, шестеро из них — дети.

16:47 10.01.2020 Медицина катастроф. Анна Рыжкова ИА REGNUM

16:50 10.01.2020 В автобусе, попавшем в ДТП, ехали дети в возрасте 10−11 лет из школы рукопашного боя.

17:59 10.01.2020 Спасатели на месте аварии. © МЧС РФ

18:25 10.01.2020 На фото‑ и видеокадрах с места ДТП видно, что фура залетела автобусу прямо на крышу.

18:28 10.01.2020 Пользователи соцсетей, обсуждая произошедшее, отмечают, что объездная Краснокамска — сложная и опасная дорога.

18:52 10.01.2020 По предварительным данным управления ГИБДД по Пермскому краю, автомобиль Lada Granta на 472-м км трассы стал обгонять большегруз. При этом водитель фуры, двигавшейся по встречной полосе, чтобы избежать столкновения, начал торможение — в итоге большегруз вынесло на встречную полосу. В результате произошло столкновение семи транспортных средств — большегруза, «Газели», легковых автомобилей и автобуса.

19:16 10.01.2020 Фура, врезавшаяся в автобус в Пермском крае. Цитата из видео «ВИДЕО Жуткая авария под Пермью. Автобус с детьми влетел в грузовик» пользователя Александр Валеев. youtube.com

19:53 10.01.2020 Напомним, меньше двух недель назад — в ночь на 30 декабря 2019 года — в ДТП в Псковской области попал в аварию пассажирский автобус, следовавший из Минска в Санкт-Петербург. В результате той аварии также пострадали дети, а всего ранения получили 19 человек. Люди ехали на экскурсию в новогодний Петербург. Причиной аварии тогда стал гололёд. Читайте подробности той аварии в трансляции ИА REGNUM: Авария автобуса Минск — Петербург под Псковом: все новости

20:21 10.01.2020 На месте ДТП в Пермском крае. Цитата из видео «ВИДЕО Жуткая авария под Пермью. Автобус с детьми влетел в грузовик» пользователя Александр Валеев. youtube.com

20:41 10.01.2020 Прокуратура проведет проверку соблюдения правил дорожного движения участниками ДТПс автобусом, в котором ехали дети из спортшколы, также будет проверена организация их перевозки. Проверку проведет прокуратура Краснокамска, сообщает ТАСС. В автобусе находились 37 человек, среди которых 35 детей в возрасте от 10 до 11 лет.

20:42 10.01.2020 «Прокуратурой города Краснокамска организована проверка, в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение всеми участниками дорожного движения правил дорожного движения с учетом погодных условий, безопасность дорожного движения. Будет проверена также организация групповых детских перевозок, все ли условия безопасности соблюдались», — цитирует ТАСС пресс-службу краевой прокуратуры.

20:43 10.01.2020 Как сообщалось ранее, всего в аварии пострадали 12 человек, из них шестеро детей. Все они отпущены домой, в том числе ребенок, который был госпитализирован.

20:45 10.01.2020 Дети ехали со сборов из Чайковского в Пермь, это воспитанники пермского клуба боевых единоборств «Скала».

20:46 10.01.2020 В официальной группе клуба боевых единоборств «Скала» в социальной сети «ВКонтакте» главный тренер сборной Пермского края по рукопашному бою Сергей Мачулин опубликовал открытое письмо с благодарностью водителю автобуса.

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20:54 10.01.2020 Спасатели МЧС работают на месте ДТП. Цитата страницы Twitter.com @smnewsru

20:59 10.01.2020 «У водителя лицо было в крови и осколках»… 59.RU приводит рассказ очевидца ДТП под Пермью, где 10 января на трассе столкнулись два большегруза, «Газель», три легковых машины и автобус с юными спортсменами. «Мы ехали со сборов двумя автобусами, — рассказал очевидец. — Второй автобус уехал вперед, так как он был легкий 30-местный, а тот, который попал в аварию, — 50-местный. В нашем автобусе было 38 человек. Мы ехали спокойно, тихо. Вдруг тренер орет, чтобы сгруппировались, так как в нашу сторону летит фура. Тряхануло сильно, несмотря на то, что автобус зацепило самым последним». По словам пассажира, сильно пострадал водитель автобуса, так как на него пришелся основной удар: «Говорят, что у него всё лицо в крови и осколках. Еще мальчик сломал нос, другой остался без двух передних верхних зубов, еще одному мальчику, который за водителем сидел, осколки лицо поцарапали». Также очевидец сообщил, что перед автобусом ехала «Газель», которая «превратилась в груду железа».

21:41 10.01.2020 ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков предупреждает водителей о гололедице на дорогах региона 11 января. В крае вновь ожидается снег, в отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.

22:13 10.01.2020 Гололёд. Дарья Драй ИА REGNUM

13:38 11.01.2020 По официальной информации портала Национального союза страховщиков ответственности, автобус, попавший в аварию, был застрахован и принадлежит ИП Ширинкину Александру Леонидовичу. Марка автобуса — Mercedes-Benz, его вместимость — 44 пассажира. Согласно порталу Fotobus, автобус 1994 года выпуска. Об этом сообщает издание 59.ru.

13:47 11.01.2020 За рулём автобуса находился сам собственник транспортного средства. По словам тренера детей, ехавших в автобусе, водитель героически принял удар на себя — если бы удар пришёлся в бок автобуса, все было бы намного хуже. Сейчас мужчина находится в больнице.