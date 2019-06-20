На Украине заявили о провале Зеленского, Иран готов к войне: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Визит Зеленского в Европу на Украине назвали провалом;
- Иран воевать не собирается, но к войне готов;
- Японские военные обвинили Россию в нарушении границ;
- В России могут ввести новый штраф для автомобилистов;
- На Камчатке рыбалка превратилась в «яблоко раздора».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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