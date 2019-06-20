Ярославль, 20 июня, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова 20 июня представят книгу «Теперь ты и будешь вполне настоящий ярославец…». Издание посвящено теме детского туризма в Ярославском крае в начале XX века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила один из соавторов книги Виктория Горшкова.

Фрагмент обложки книги

Книга посвящена такой малоизвестной странице истории Ярославской губернии начала XX века, как первые школьные экскурсии. Она адресована не только педагогам, историкам и краеведам, но и всем, кто интересуется общественной жизнью Ярославского края в начале XX века. Авторы издания — учитель, путешественник Евгений Антонов и его супруга, заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея Виктория Горшкова.

В книге охвачен период с 1905 года — даты первого отчета о поездке учащихся Ярославского городского училища в Троице-Сергиеву лавру — до 1917 года.

«Из документов — например прошений в управу и думу о финансовой поддержке экскурсий — мы узнаём, что ярославские школьники посещали не только соседние Рыбинск или Углич. Они отправлялись в походы в Киев и даже в Крым. И это стало одной из серьезных форм воспитания учащихся начала ХХ века, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM соавтор книги Виктория Горшкова. — Во время своих многодневных путешествий дети вели переписку с родителями. В одном из ответных писем, отмечая, как в походе раскрылся его сын, один из ярославских чиновников написал: «Теперь ты и будешь вполне настоящий ярославец». Эта фраза и была вынесена в оглавление».

Издание рассказывает о том, как возникла новая форма работы с детьми — школьные экскурсии, куда и за чей счет могли отправиться ученики гимназий, училищ, а также воспитанники приютов того времени. Здесь же собраны обширные архивные документы, публикации в ярославской газете «Голос» и журнале «Русский экскурсант».