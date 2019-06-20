Уфа, 20 июня, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Более 280 старинных автомобилей покажут в Уфе. Сообщает ИА «Башинформ».

Алтапресс Участники ралли «Пекин — Париж»

Сообщается, что с 21 по 23 июня 2019 года жители столицы Башкирии смогут увидеть более 280 ретроавтомобилей, которые принимают участие в ретроралли «Пекин — Париж». В городе будет организована выставка автомобилей 1907−1975 годов выпуска.

Уфимцы смогут ознакомиться с раритетными авто 21 июня с 14:00 часов на парковке Crowne Plaza Ufa Congress Hotel. Там будет выставлено около 35 автомобилей. Еще одна автовыставка пройдёт на парковке около Hilton Garden Inn Ufa Riverside, где разместят порядка 80 ретромашин.

Среди экспонатов будут старинные Bentley, Mercedes, RollsRoyce, Porsche, AstonMartin и многие другие машины прошлого века.

Напомним, ретроралли «Пекин — Париж» стартовало в Пекине 2 июня. Длится оно 35 дней.

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