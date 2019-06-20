Владимир, 20 июня, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Жители Владимирской области активно подготовились к «прямой линии» президента Владимира Путина и направили несколько обращений. Из города Струнино, где после «прямой линии» 2018 года прошёл ремонт больницы, было направлено аналогичное обращение по поводу психоневрологического корпуса и поликлиники.

Лес

Многодетные матери из города Струнино обратились к президенту с просьбой сохранить статус многодетной семьи, даже если старший из детей уже достиг совершеннолетия, но не окончил учебное учреждение. Сейчас, если в семье три ребёнка и старшему исполняется 18 лет, её статус меняется и семья лишается льгот. Однако участницы струнинской городской общественной организации многодетных семей «Семейный очаг» считают это несправедливым, так как большинство совершеннолетних детей остаются жить в семье, пока не завершат обучение в вузе. Финансовая нагрузка на родителей в это время возрастает из-за отмены льгот.

К президенту жители Владимира обратились с одной из самых «нашумевших» тем региона: они просят защитить от застройки лесной парк «Дружба», через который проходит лыжная трасса имени Прокуророва. Городские власти заявляют, что не собирались отдавать под застройку жилую территорию, однако горожане всё равно боятся, что останутся без зелёной зоны.

Жители Владимира, проживающие рядом с миграционным центром на улице Вокзальной, просят перенести учреждение в другое место. По их словам, прилегающая к их домам территория с раннего утра заполнена машинами посетителей центра, а сами мигранты мешают местным жителям. Помещение центра не вмещает большого количества людей, поэтому своей очереди посетители ждут на улице целыми толпами, заявили владимирцы. Местные власти о проблеме знают, однако помочь жителям до сих пор не смогли. Официальные проверки нарушений там не обнаружили. Губернатор Владимир Сипягин предлагал ведомствам совместно обсудить вопрос о переносе центра, однако дальше дело не пошло.

Ещё одно обращение из областного центра поступило от жителей микрорайона Энергетик и деревни Рукав, рядом с которыми располагается битумный завод. По словам авторов обращения, предприятие возвели без согласия жителей, а после его запуска испортилась экология — люди назвали это «геноцидом» местного населения.

Жители Киржачского района всё еще протестуют против строительства мусорного полигона рядом с селом Филиповское. Несмотря на заверения властей, местные жители утверждают, что полигон продолжает эксплуатироваться, а позиция областной администрации по этой теме вызывает вопросы.