Обнинск, Калужская область, 20 июня, 2019, 12:12 — ИА Регнум. В шахматном центре спортшколы олимпийского резерва «Квант» в городе Обнинск Калужской области завершился Международный шахматный фестиваль «Мирный атом», посвященный 65-летию первой в мире АЭС. Об этом 20 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Admobninsk.ru В шахматном турнире приняли участие 50 спортсменов

Так, в соревнованиях приняли участие 50 спортсменов от 6 до 78 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Калужской областей, а также представитель Туркмении.

В главном турнире победил международный гроссмейстер СапарБатыров из Туркмении, набравший 6,5 очков из 9 возможных, на втором месте — кандидат в мастера из наукограда Евгений Коженков — 6 очков. Такой же результат у Алексея Крюкова из Московской области, но по дополнительным показателям он стал бронзовым призером.

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В турнире среди юных шахматистов 2007 года рождения и моложе отличился Илья Просолов из Московской области, набравший 8 очков из 9 возможных, на пол-очка меньше у воспитанника отделения шахмат СШОР «Квант» Матвея Кокорникова, третьим стал Лев Беляев из Подольска.

Напомним, первый шахматный турнир проходил в Обнинске в 1974 году и был традиционным в течение нескольких лет. В 2014 году благодаря усилиям Физико-энергетического института АНО «Федерация шахмат города Обнинска» турнир получил свое «второе рождение» и проводится теперь ежегодно.

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