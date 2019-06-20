Москва, 20 июня, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Новые технологии позволили объединить станцию метро на новом участке Сокольнической линии и скоростную магистраль. Об этом 20 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая новый участок красной ветки метрополитена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Станция «Филатов луг»

«Сама технология новой ветки уникальна. Уникальна, потому что в створе магистрали первого класса проложили метро. Такого опыта у Москвы еще не было. При этом мы построили это в рекордные сроки. Этот проект в значительной степени преобразил Новую Москву», — сказал Собянин.

После этого мэр столицы вручил награды работникам, участвовавшим в строительстве новых станций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Собянин открыл на юго-западе Москвы новый участок Сокольнической линии метро, состоящий из четырёх станций.