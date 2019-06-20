Тюмень, 20 июня, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В посёлке Каскара Тюменского района Тюменской области на протяжении 20 лет нет водопровода. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщила одна из местных жительниц во время «прямой линии».

Виктор Васнецов. За водой (фрагмент). 1880

Женщина рассказала главе государства, что три тысячи жителей села Каскара вынуждены закупать бутилированную питьевую воду в Тюмени. Ранее ездили за водой в соседнее село, однако и там срезали колонку. Воду можно было бы получать от местной птицефабрики «Тюменский бройлер», расположенной в непосредственной близости от села, но власти не прилагают для этого усилий.

«Тюменская область — самодостаточный, богатый регион. Наверное, это какое-то очень удалённое село?», — удивился глава государства.

Отметим, что село Каскара находится в 20 км от Тюмени.

Напомним, традиционная «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным началась в 12:00 по московскому времени. Начиная с 9 июня граждане России задавали вопросы главе государства.

По данным Центра обработки сообщений, в первую очередь граждане обращаются с вопросами о проблемах ЖКХ, социальной сферы, образования и экологии. Отдельный акцент обращающиеся ставят на реализации «мусорной реформы», накопившихся экологических проблемах в различных регионах страны.

В 2018 году прямая линия президента России продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений. 7 июня 2018 года глава государства ответил на 73 вопроса. Большинство из них касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта.