Рыбинск, Ярославская область, 20 июня, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области продолжаются проблемы с пригородными перевозками. Об этом сообщает телеканал «Рыбинск-40».

Рыбинск

Жители города и района жалуются, что не могут уехать из села Покров, Перебор и других населенных пунктов вокруг города. Автобуса не могут дождаться два часа и более.

«Ярославское АТП», которое занимается пригородными перевозками, привлекло на пригородные маршруты субподрядчика. Это компания из Московского региона, по некоторым данным — ООО «Стартранс». Она начала работать с 17 июня.

«Совместно с департаментом транспорта, с правительством Ярославской области, мы привлекаем перевозчика на соисполнение на некоторые маршруты. Уверен, что транеспортная работа наладиться и будет более качественной», — сказал в интервью «Рыбинск-40» директор «Ярославского АТП» Александр Захаров.

Правда, как сообщает телеканал, проблем при этом стало не меньше. Жители продолжают жаловаться в социальных сетях на проблемы с исполнением расписания.