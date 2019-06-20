ПСЖ назвал сумму, за которую готов расстаться с Неймаром
Париж, 20 июня, 2019, 11:47 — ИА Регнум. ПСЖ готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром не менее чем за €300 млн. Об этом сообщает Le Parisien.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Неймар
По информации издания, ПСЖ установил ценник на 27-летнего форварда, который делает его уход из клуба практически невозможным.
Отмечается, что ни один из клубов в нынешнее летнее межсезонье не будет готов заплатить за Неймара такую сумму. Однако трансфер может состояться в том случае, если ПСЖ снизит цену за счёт включения в сделку других футболистов.
Ранее сообщалось, что Неймар заявил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи о своём желании вернуться в «Барселону».